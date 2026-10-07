Napoli Basketball, Repesa: "Vogliamo costruire una tradizione cestistica in una città pazza per il calcio! È stata una vittoria più facile di quello che potessi aspettarmi"

Grande prova del Napoli Basketball nella seconda giornata di BKT EuroCup. Gli uomini di coach Repesa dominano in Montenegro e si impongono con autorità sul più quotato Buducnost Podgorica, battuto 93-75 con la seconda vittoria in altrettante gare nel Gruppo C: protagonista Zachary Seljaas con 23 punti e 7 rimbalzi, affiancato da Marco Spissu, autore di 8 punti e 11 assist, per una squadra in grande spolvero e perfettamente oliata. In doppia cifra anche White, con 17 punti, Dowtin Jr. e Petrucelli.

Dopo aver battuto i campioni in carica del Bourg (84-76) all'esordio in EuroCup, Napoli ha preso il comando della gara nel primo quarto, portandosi sul 15-25 grazie a un parziale di 2-14 alla Moraca Sports Hall, senza più voltarsi indietro. 8 triple su 13 tentativi nel solo primo tempo e chiudendo la partita con un totale di 38 rimbalzi e 24 assist. Yogi Ferrell ha guidato il Buducnost con 19 punti, ma la formazione montenegrina è apparsa sottotono in un match a senso unico.

Dichiarazione Jasmin Repesa:

"È sicuramente una bella vittoria per noi. Forse è stata una partita un po’ più semplice di quanto ci aspettassimo, ma a inizio stagione può succedere, soprattutto in questo tipo di gare.

È vero che avevamo preparato bene la partita. Il nostro obiettivo principale era controllare il rimbalzo difensivo, perché loro sono più alti di noi e hanno una maggiore presenza sotto canestro. Quando abbiamo iniziato a controllare i rimbalzi, siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro: abbiamo corso bene in campo aperto, trovato canestri facili e acquisito fiducia. Credo che la differenza sia stata soprattutto lì.

È una buona vittoria, ma dobbiamo dimenticarla subito e concentrarci già da stasera sulla prossima partita. In questo calendario, giocare ogni tre o quattro giorni è qualcosa di nuovo per noi e non abbiamo ancora esperienza con questo tipo di ritmo. Dobbiamo quindi prepararci bene per ogni singola partita

È stata una buona vittoria, forse più semplice di quanto ci aspettassimo. All’inizio della stagione, però, risultati di questo tipo sono normali. Lo Slask ha perso di 30 punti nel campionato polacco, Milano ha perso contro Verona: le squadre non sono ancora rodate. L’Europeo ha complicato la preparazione: molte squadre non erano al completo e hanno iniziato più tardi. Serve tempo per trovare gli equilibri. Per questo i risultati delle prime giornate possono essere ingannevoli e far pensare di essere più forti di quanto si sia realmente. Noi abbiamo giocato bene soprattutto perché abbiamo controllato il rimbalzo difensivo. Quando lo facciamo, diventiamo molto efficaci in campo aperto: corriamo bene e troviamo buone soluzioni. Questa sera è stata la differenza.

Il ritorno a Podgorica? Per me è sempre bello tornare a Podgorica. Ho lavorato qui per un periodo e, quando sono arrivato, pensavo persino che sarei rimasto per tutta la vita. Mi sono trovato molto bene, dal presidente Bokan a tutte le persone del club, fino al pubblico. Purtroppo ci sono stati alcuni episodi che mi hanno portato a non riconoscermi più in quel modo di vivere e ho deciso di andare via. È rimasto un grande rimpianto, una sorta di macchia nella mia carriera, qualcosa che non dimenticherò mai. Ho comunque conservato tanti amici qui. Alcuni purtroppo non ci sono più, ma con molti sono ancora in contatto e torno sempre volentieri.

Gli obiettivi stagionali? È ancora molto presto per parlare di obiettivi. Come si dice, è sempre meglio vincere che perdere, e ogni vittoria porta punti. Noi siamo quasi completamente una squadra nuova: ci sono nuovi proprietari, una nuova organizzazione e molti giocatori arrivati quest’anno. Non sappiamo ancora esattamente dove possiamo collocarci. Abbiamo iniziato bene, ma dove arriveremo dipenderà anche dalle altre squadre. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, cercando di avere più energia, sia mentale sia fisica, degli avversari. Dobbiamo essere sempre al 100%, parlare di più e giocare insieme. L’obiettivo è essere prima di tutto una squadra. Anche le rotazioni sono ancora in evoluzione: alcuni giocatori che hanno giocato una partita possono non scendere in campo in quella successiva. Non abbiamo ancora una gerarchia definitiva. Per ora funziona così e vedremo come andrà.

Il progetto Napoli Basket? A Napoli c’è un’enorme passione per lo sport. I napoletani sono persone molto emotive e legate soprattutto al calcio, ma il nostro obiettivo è dare alla pallacanestro uno status importante in questa città. I nuovi proprietari hanno un progetto ambizioso, che comprende anche la costruzione di un palazzetto da 15.000 posti e l’idea di portare la squadra ai massimi livelli europei. Non so esattamente dove arriveremo, ma spero di poter far parte di questo percorso. Stiamo costruendo una squadra in grado di affrontare un eventuale salto di qualità e di portare qualcosa di nuovo a questa città. Già oggi abbiamo un grande seguito. Contro Reggio Emilia il palazzetto era pieno e il pubblico ci ha dato una spinta fondamentale, soprattutto considerando che giocavamo senza tre giocatori importanti. Dove porterà tutto questo è difficile da prevedere. Nel mondo dello sport, e non solo, non si può mai sapere cosa succederà domani.

La competitività del campionato italiano? Il campionato italiano è molto competitivo e ci sono numerosi club con grande tradizione. Le due squadre romane hanno un budget superiore al nostro. Varese ha investito molto ed è una vera città della pallacanestro. Anche Tortona ha aumentato il proprio budget, mentre Venezia, Bologna e Milano sono realtà consolidate. Per questo è difficile fare previsioni su chi arriverà in fondo. Ogni vittoria sarà importante, anche in Coppa.

Sì, abbiamo un livello di intensità molto alto e questa è una delle nostre caratteristiche. Vogliamo giocare in maniera molto intensa, utilizzando una panchina lunga e coinvolgendo tanti giocatori. Ognuno può dare il proprio contributo anche solo per due minuti, poi altri entrano e mantengono alto il livello di intensità.

Non abbiamo un roster costruito per essere estremamente fisico, ma la partita contro Strasburgo, che abbiamo disputato prima dell'inizio della stagione, ci ha aiutato molto sotto questo aspetto. Strasburgo è una squadra estremamente fisica, anche con guardie molto robuste, alcune vicine ai 100 chili.

Lì abbiamo sofferto tantissimo nel primo tempo e siamo andati all'intervallo in difficoltà. Nel terzo quarto, però, abbiamo reagito nel modo giusto. Quella partita ci ha dimostrato che siamo in grado di essere fisici. Ora dobbiamo riuscire a mantenere questa caratteristica più a lungo.

Non vogliamo essere fisici soltanto per un quarto: l'obiettivo è esserlo per due, poi per tre quarti e arrivare a un livello in cui possiamo mantenere intensità e fisicità per gran parte della partita. Dobbiamo lavorare per raggiungere questo livello"