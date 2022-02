Gevi Napoli Basket, Parks: "Playoff scudetto? Ci crediamo e ci proveremo! Sacripanti fa sfogare i nostri istinti, è diverso dagli altri coach"

Jordan Parks, ala americana della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del sito ufficiale della Legabasket.

Ultime notizie Napoli

Il suo rendimento a gennaio è stato eccellente, spicca la prestazione da 40 punti e 50 di valutazione contro la Fortitudo Bologna, ma anche le medie sono state straordinarie: 21.4 punti più 8.4 rimbalzi di media.

“La gara contro Bologna è stata fantastica a livello individuale, ma non la ricordo con piacere perché abbiamo perso una partita cruciale che ci avrebbe garantito la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. So bene quanto posso dare a questa squadra, spero di continuare a crescere in questo modo e a dare il meglio di me per la piazza di Napoli”

Due giorni fa avete conquistato una vittoria preziosa contro Trieste, che vi ha permesso di interrompere una striscia di sconfitte…

“Il gruppo non vedeva l’ora di riscattarsi e rialzarsi dal momento negativo a livello di risultati; si trattava di trovare concretezza, continuità di rendimento. Per riuscirci l’unica ricetta possibile prevede allenamenti ad alta intensità per rafforzare la solidità difensiva di squadra. Se avviene, poi in attacco è tutto più semplice perché coach Sacripanti ci lascia liberi di sfogare gli istinti offensivi. È un allenatore diverso da altri che ho avuto in passato: permette a ognuno di mettere in campo ciò che ci riesce meglio, e riusciamo a farlo in armonia. Al momento siamo a ridosso della zona playoff: ottenere un posto tra le prime 8 al termine della stagione regolare sarebbe un risultato grandioso. Ci proveremo fino in fondo”