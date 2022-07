Gevi Napoli Basket, Elijah Stewart firma dopo la NBA? Grassi: "Parks-Venezia? Non tratteniamo nessuno"

Jordan Parks può lasciare la Gevi Napoli Basket, e può farlo anche a breve. Nonostante il rinnovo contrattuale biennale firmato in primavera, l’ala americana può andare via ed accasarsi alla Reyer Venezia in Serie A, con vetrina sull’Eurocup.

Jordan Parks via dalla Gevi Napoli Basket

Si parla da diversi giorni della trattativa tra Parks e Venezia, con una escape sul contratto delineata al 30 giugno. Non ci saranno però problemi per liberare Parks, qualora lo volesse. A confermarlo è il presidente Federico Grassi:

“Ha una offerta molto importante da Venezia e noi non tratteniamo nessuno: avevamo fatto uno sforzo, ha avuto una offerta maggiore e non trattengo nessuno controvoglia. Se vuole andare a giocare una Coppa europea, è giusto che possa andarlo a fare. Se verrà qui da avversario, lo saluteremo e lo ringrazieremo per ciò che ha dato nel suo biennio. Eravamo coscienti potesse succedere, nel momento in cui uno non ha più voglia di rimanere è giusto che vada per la sua strada”

La Gevi attenderà l’accordo tra Parks e Venezia, ma non all’infinito per non rischiare di compromettere la costruzione del roste agli ordini di coach Buscaglia: “Tra società di Serie A c’è rispetto e attenderemo. Abbiamo avuto un avvicinamento a fine giugno, Venezia dovrà velocizzare perchè non potremo aspettare troppo. Non ci strapperemo i capelli, non tratteniamo chi non vuole rimanere e andrebbe a prendere cifre importanti”

Gevi Napoli Basket, Stewart il sostituto

Dovrebbe essere Elijah Stewart il sostituto di Jordan Parks nel ruolo di ala piccola: il 27enne americano - 196 centimetri d'altezza e 86 kg di peso - ha giocato l’ultima stagione in Romania al Cluj (inserito nel secondo miglior quintetto dell'ultima Champions League con 13 punti e 3,8 rimbalzi di media), ed è impegnato nella Summer League NBA con i New Orleans Pelicans - subito dopo aver preso parte al campionato Big3.

“Elijah Stewart? Siamo vigili sul mercato. Ci sono dei nomi papabili, qualcuno che potrà darci una mano” racconta il presidente Grassi. Possibile che al termine della Summer League, fissato per domenica 17 luglio, possa arrivare anche l’annuncio della Gevi. Si tratta solo di attendere.

Mercato Gevi Napoli Basket, parla Grassi

Non solo Parks e Stewart, però. Grassi ha voluto fare chiarezza sul mercato degli italiani (“Colpi di spessore? Al momento no, il budget deve seguire determinati canoni”) - Gaspardo ex Brindisi è una pista ormai sfumata -, e confermato la bontà del colpo Williams (“Il mercato è in mano al DS Bolognesi e a coach Buscaglia: stanno facendo un ottimo lavoro, stiamo facendo una squadra più giovane rispetto a quelle precedenti. Mancano un 2 ed un 4, stiamo vedendo la Summer League e ci piacerebbe avere un altro tiratore con parecchi punti nelle mani. Anche Zanotti potrà darci una mano”). Difficile che possano arrivare giocatori olandesi, allenati in questo momento da Buscaglia per le qualificazioni ai Mondiali (“Non penso, ma se li volesse ci proveremo”).

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli