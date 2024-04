Gevi Napoli Basket, Llompart: "Trento ci ha punito ogni errore, serve continuare a coltivare il sogno dei play-off"

Ultime notizie SSC Napoli - Sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket alla Fruit Village Arena. Con un gran finale di gara Trento si impone sugli azzurri 93-103.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva:

“Complimenti a Trento, hanno giocato una partita straordinaria con un ultimo quarto incredibile. Ci hanno punito ad ogni errore. Faccio comunque i complimenti anche ai nostri giocatori. Ci abbiamo provato, ma abbiamo avuto di fronte una squadra che ha sfruttato i momenti chiave della gara con il suo attacco. Nulla da dire. Dobbiamo continuare a lavorare a testa alta, andando a Reggio Emilia nel tentativo di vincere per continuare a coltivare il sogno dei play off”

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo domenica prossima 28 aprile giocando in trasferta contro la UnaHotels Reggio Emilia per la penultima giornata del girone di ritorno.

Generazione Vincente Napoli Basket – Dolomiti Energia Trentino 93-103 (23-23, 30-27, 24-25, 16-28)

GEVI NAPOLI: Pullen 13 (4/8, 1/6, 1r), Zubcic 16 (4/6, 1/3, 5r), Ennis 18 (6/10, 2/2, 4r), De Nicolao 5 (1/1, 1/1, 3r), Owens 18 (3/7, 4/5, 10r), Brown 15 (2/4, 3/9, 4r), Sokolowski 7 (2/4, 1/4, 4r), Lever 1 (0/1, 0/1, 1r), Ebeling. Ne: Mabor, Bamba, Saccoccia. All. Milicic

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Ellis 8 (0/1, 2/5, 3r), Hubb 11 (1/2, 3/5, 1r), Alviti 16 (5/7, 2/4, 6r), Conti 3 (1/1, 1r), Forray 11 (1/2, 3/6, 1r), Cooke 10 (4/5, 10r), Biligha 20 (10/14, 2r), Mooney 8 (1/4, 2/5, 3r), Baldwin 16 (2/9, 3/4, 6r), Ne: Diarra. All. Galbiati

ARBITRI: Attard, Borgo, Dori .

NOTE - Tiri liberi: NAPOLI 10/11; TRENTO: 8/10. Percentuali tiro: NAPOLI: 35/72 (da tre: 13/31; ro: 10, rd: 25); TRENTO: 40/74 (da tre: 15/29, ro: 8, rd: 27). Spettatori: 4mila. Tecnico a Zubcic (N).