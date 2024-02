Gevi Napoli Basket, Grassi: "Prima della finale con Milano pensavo saremmo stati agnello sacrificale, che saremmo crollati. Invece Milicic..."

Protagonista della nuova puntata di “DAZN Got Game”, parla il presidente della Generazione Vincente Napoli Basket Federico Grassi:

“Vivo le emozioni in modo molto passionale perché sono tanti i sacrifici che facciamo. Stavo vivendo il sogno che stava per avverarsi. Quando sono andato a Torino, ho detto che stavo per vivere un sogno, breve o lungo, però lo viviamo così. Alla fine, abbiamo vinto, ma ancora non ho realizzato…

Abbiamo raggiunto un grande obiettivo riuscendo ad arrivare alla Final Eight, che era il nostro sogno perché io sono convinto che quella sia una competizione in cui entra da ottavo può vincere tre partite secche che, se preparate bene, possono essere vinte. In campionato giochi, comunque, contro corazzate ed è tutto un po’ più complicato.

Prima della finale, pensavo saremmo stati l’agnello sacrificale e a non fare figure davanti a quel palazzetto stupendo e pieno fino all’ultimo posto… Milicic li ha caricati, dicendo che stavano giocando per Napoli, per la storia della città e di un club che non arriva sempre in finale. Dovevamo quindi buttare il cuore oltre l’ostacolo. Il primo quarto è andato bene, il secondo anche, alla fine del terzo e in tutto il quarto pensavo “ora crolliamo, è finita, questi muoiono” e invece siamo arrivati fino alla fine con le coronarie che stavano saltando”.