Striscione vergognoso apparso in queste ore sui social postato dalla Curva Nord dell'Inter contro gli ultras del Napoli. In una situazione di emergenza mondiale con la pandemia da Coronavirus, c'è qualcuno che trova il tempo di scrivere striscioni come questo che trovate tra le foto allegate in basso. In una situazione che vede tra l'altro la Lombardia in ginocchio a causa della diffusione del virus, con le regioni del Sud come la Campania pronte ad ospitare i malati di tutta Italia.