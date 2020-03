Sky - L'effetto sul bilancio del Napoli tra le perdite e gli stipendi risparmiati in stile Juve [GRAFICI]

Ultime notizie calcio Napoli. Il Coronavirus ha fermato le abitudini di un mondo intero, tutte le attività sono sospese comprese lo sport. Il calcio è fermo da tempo ormai e le società sono in cerca di accordi con i calciatori per la riduzione degli stipendi. Ieri è arrivata una importante novità in casa Juventus che in un comunicato annuncia di aver trovato un accordo con Maurizio Sarri ed i suoi giocatori per la riduzione dello stipendio: "L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020". La redazione di SkySport ha analizzato il monte ingaggi delle big italiane analizzando gli effetti sui bilanci.

Il lodo Juve esteso alle altre big italiane

L'analisi parte da quella del dato lordo relativo al monte-ingaggi delle "big". Utilizzando i dati relativi alla stagione 2018/2019, sapendo che quelli attuali cambiano di poco (sono certamente più alti), ma sono numeri che servono per avere un'idea dell'incidenza che avrebbe una simile operazione sui bilanci. La Juventus sfonda il muro dei 300 milioni di euro, l'Inter nella passata stagione si avvicinava alla soglia dei 200 (superata in quella in corso). Monte-ingaggi simili per Milan (185 mln) e Roma (184), poi Napoli (135) e, unica sotto i 100 milioni complessivi, la Lazio (86).

Ingaggi al lordo della SSC Napoli

Gli effetti sui bilanci

Ecco dunque quale sarebbe il "risparmio" delle big, in termini di stipendi, se tutte le società adottassero il "lodo Juve". I bilanci di Inter, Milan e Roma gioverebbero di oltre 60 milioni, 45 per il Napoli, 28 per la Lazio

Gli effetti sui bilanci della SSC Napoli

Le potenziali perdite

A questo punto però i possibili "risparmi" vanno parametrati agli incassi, o meglio, ai mancati incassi. Ipotizziamo dunque il massimo delle perdite, ipotizzando cioè che da qui fino a fine anno ogni società non incassi nulla (né dagli sponsor né dalle partite né dalle tv), tracciando quindi il peggiore degli scenari possibili. La Juventus perderebbe quasi 140 milioni, sopra quota 100 anche l'Inter; potenziale perdita simile per Milan (70 mln), Roma (64) e Napoli (62); -37 mln per la Lazio.

Le potenziali perdite della SSC Napoli

Rapporto tra perdite e stipendi risparmiati

A questo punto si può paragonare i guadagni avvenuti con il lodo Juve (gli stipendi risparmiati dai club) con i potenziali incassi mancati dalle società, confronto che fa capire la reale portata dell’intervento bianconero sul proprio bilancio (e su quello delle altre big, se lo adottassero).

La Juventus "ammortizzerebbe" la perdita (-50 milioni circa), così come l'Inter (-46 milioni). Paradossalmente, per le altre big il vantaggio sarebbe ancora maggiore (Roma, -9 mln, e Milan, -4 mln, coprirebbero quasi interamente le perdite), perché società come Juventus e Inter hanno ricavi molto importanti derivanti soprattutto dalle sponsorizzazioni e l’incidenza del costo della squadra sul fatturato è in linea con i parametri indicati dalla UEFA (70%).