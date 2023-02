Napoli Calcio - Scatto col connazionale Victor Osimhen. William Troost-Ekong, difensore nigeriano passato in prestito alla Salernitana in questo 2023, ha postato una foto con l’attaccante del Napoli via Twitter con due emotocon: una bandiera della Nigeria e una corona, in omaggio al centravanti azzurro. “Che bello vederti di nuovo”, ha risposto l'attacante che a suon di gol sta facendo sognare un'intera città.