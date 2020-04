Toledo sulla privacy a Napoli: "Passai da Posillipo a Pozzuoli perchè non riuscivo nemmeno a fare colazione al bar. Non mi piaceva quella cosa"

Notizie calcio Napoli - Robson Toledo Machado, ex calciatore di Udinese e Napoli, ha rilasciato un'intervista a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Ti piaceva o eri infastidito dall’affetto dei tifosi? “Mi dispiace dirlo, ma la scelta di cambiare casa da Posillipo a Pozzuoli fu anche per questo motivo qua. A Posillipo c'era un solo bar ed andare a fare colazione non era mai facile, non riuscivo ad avere la mia privacy. Mi spiace dirlo, ma non mi piaceva”.