Classifica Serie A senza errori arbitrali: la posizione precisa del Napoli

Ultimissime Serie A - Classifica senza errori arbitrali: il portale Superscommesse.it aggiorna il quadro dopo l’episodio polemico in Milan-Fiorentina di ieri. “Guardando ai punti virtuali della particolare classifica, Napoli, Roma e Inter condividerebbero il primato a quota 15 punti, Juve e Milan seguirebbero il terzetto con 14 punti”, si legge.
Penalizzatata anche la Juventus che - secondo questo quadro - dovrebbe stare più in alto rispetto al reale e attuale 7° posto. Così come il Milan abbastanza più giù rispetto all'attuale vetta che occupa.
Dunque non ci sarebbero i rossoneri in vetta ma un trittico di squadre alla guida, tra cui in particolare il Napoli avanti.
|Squadra
|Punti virtuali
|Punti reali
|Saldo punti
|Ep. a favore
|Ep. contro
|Napoli
|15
|15
|0
|1
|0
|Roma
|15
|15
|0
|0
|0
|Inter
|15
|15
|0
|1
|0
|Juventus
|14
|12
|-2
|0
|1
|Milan
|14
|16
|+2
|1
|1
|Bologna
|13
|13
|0
|1
|0
|Como
|12
|12
|0
|0
|0
|Atalanta
|11
|11
|0
|0
|0
|Sassuolo
|10
|10
|0
|0
|0
|Cremonese*
|9
|9
|0
|0
|0
|Torino
|9
|8
|-1
|0
|1
|Udinese*
|8
|8
|0
|0
|1
|Cagliari
|8
|8
|0
|0
|0
|Lazio
|8
|8
|0
|0
|0
|Lecce
|6
|6
|0
|0
|0
|Pisa
|5
|3
|-2
|0
|1
|Parma
|4
|6
|+2
|1
|0
|Verona
|3
|4
|+1
|0
|0
|Fiorentina
|3
|3
|0
|1
|1
|Genoa
|3
|3
|0
|0
|0
*Una partita in meno