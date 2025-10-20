Classifica Serie A senza errori arbitrali: la posizione precisa del Napoli

Zoom  
Classifica Serie A senza errori arbitrali: la posizione precisa del Napoli

Classifica Serie A senza errori arbitrali 7a giornata

Ultimissime Serie A Classifica senza errori arbitrali: il portale Superscommesse.it aggiorna il quadro dopo l’episodio polemico in Milan-Fiorentina di ieri. “Guardando ai punti virtuali della particolare classifica, Napoli, Roma e Inter condividerebbero il primato a quota 15 punti, Juve e Milan seguirebbero il terzetto con 14 punti”, si legge.

Penalizzatata anche la Juventus che - secondo questo quadro - dovrebbe stare più in alto rispetto al reale e attuale 7° posto. Così come il Milan abbastanza più giù rispetto all'attuale vetta che occupa. 

Classifica senza errori arbitrali 7a giornata Serie A 

Dunque non ci sarebbero i rossoneri in vetta ma un trittico di squadre alla guida, tra cui in particolare il Napoli avanti

Squadra Punti virtuali Punti reali Saldo punti Ep. a favore Ep. contro
Napoli 15 15 0 1 0
Roma 15 15 0 0 0
Inter 15 15 0 1 0
Juventus 14 12 -2 0 1
Milan 14 16 +2 1 1
Bologna 13 13 0 1 0
Como 12 12 0 0 0
Atalanta 11 11 0 0 0
Sassuolo 10 10 0 0 0
Cremonese* 9 9 0 0 0
Torino 9 8 -1 0 1
Udinese* 8 8 0 0 1
Cagliari 8 8 0 0 0
Lazio 8 8 0 0 0
Lecce 6 6 0 0 0
Pisa 5 3 -2 0 1
Parma 4 6 +2 1 0
Verona 3 4 +1 0 0
Fiorentina 3 3 0 1 1
Genoa 3 3 0 0 0

*Una partita in meno

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    33
    14
    6
    13

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    40

    33
    11
    7
    15
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    39

    33
    10
    9
    14
  • 14º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    36

    33
    8
    12
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    28

    33
    6
    10
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    28

    33
    7
    7
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    33
    3
    9
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    33
    2
    12
    19
Back To Top