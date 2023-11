Stagione finita col Toronto, Insigne torna a Napoli. E a gennaio... | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Lorenzo Insigne è tornato in città. Chiusa ufficialmente la stagione col Toronto, per un’annata tutt’altro che entusiasmante, l’ex capitano azzurro ha fatto ritorno a casa con la possibilità di lasciare per sempre il Canada.

Lorenzo Insigne torna a Napoli, a gennaio sarà Europa?

In uno scatto postato sui social Insigne è apparso a casa sua a Posillipo, in compagnia del suo barbiere di fiducia, a godersi quel panorama che gli sarà mancato in una maniera irresistibile. Adesso, sebbene abbia un contratto fino al 2026 oltreoceano, si vocifera di un possibile ritorno in Europa con la finestra di gennaio.