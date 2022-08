Simeone-Napoli, Il Mattino: respinto il Nizza ieri, vuole l'azzurro a tutti i costi

Calciomercato Napoli - Non solo Giacomo Raspadori: anche Giovanni Simeone vuole Napoli a tutti i costi. Al punto anche di fare rinunce importanti pur di riuscirci.

Ecco quanto riferisce Il Mattino oggi in edicola:

C’è un calciatore che ha voglia di Napoli più di ogni altra cosa al mondo, ed è disposto per questo ad aspettare ancora. Magari anche rischiando di restare dove sta: ed è Simeone. Il Cholito, anche su pressione del papà, non vede l’ora di giocare al Maradona nello stadio del Pibe de oro, vero idolo della famiglia. Ed è per questo che ieri ha rispedito al mittente anche l’arrembaggio del Nizza. Il Verona, a dire il vero, inizia a sbandare: i 17 milioni promessi dal Napoli fanno gola. Ma Giuntoli, ancora ieri, è stato chiarissimo: dobbiamo vendere Petagna.