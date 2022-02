Senegal campione in Africa! Il primo rigore lo segna proprio Koulibaly [VIDEO]

Napoli Calcio? - Senegal campione d'Africa! Dopo una lunghissima maratona finale contro l'Egitta conclusasi ai rigori, la nazionale di Kalidou Koulibaly si è aggiudicata la vittoria salendo sul tetto del continente nero.

Senegal campione, Koulibaly segna il primo rigore

Ed è stato proprio il difensore del Napoli ad aprire le danze dagli 11 metri con una realizzazione impeccabile che ha dato subito la spinta giusta ai suoi uomini. Da buon capitano, infatti, Koulibaly non si è affatto tirato indietro. Clicca sul video in basso per vedere la realizzazione.