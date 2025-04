Ultimissime Calcio Napoli - Grande gioia in città nel giorno di Pasqua grazie a Bologna-Inter 1-0, col gol di Riccardo Orsolini che ha fatto impazzire la città emiliana da una parte ma anche quella napoletana dall’altra. E all’indomani del risultato che conferma gli azzurri in vetta a pari punti coi nerazzurri, è spuntata una maglia del Bologna nel centro città diventata subito virale in rete.