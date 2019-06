Sarri e la vendetta a Momblano: niente stretta di mano al giornalista che voleva Guardiola [VIDEO]

Sembra che le dichiarazioni di Luca Momblano, giornalista di TeleLombardia, non siano passate inosservate a Maurizio Sarri. Almeno così sembra dando uno sguardo alle immagini relative alla conferenza stampa di presentazione del tecnico toscano in bianconero. Dopo la conferenza Sarri ha fatto conoscenza con alcuni dei giornalisti presenti in sala, quando gli si è palesato davanti Momblano che voleva stringergli la mano dopo aver esclamato "in bocca al lupo", Sarri non l'ha nemmeno considerato defilandosi.

Ricordiamo come Luca Momblano sia stato uno dei giornalisti che ha portato avanti fino all'ultimo la tesi che voleva Pep Guardiola sulla panchina della Juve al posto di Sarri. Clicca su play per guardare il video: