Il secondo gol di Lozano durante Bologna-Napoli è una vera perla calcistica. Un'azione in contropiede nata dall'area difensiva del Napoli e conclusasi con la rete dell'esterno messicano. Sono stati solo 7 i tocchi per passare da una parte all'altra del campo in appena 18 secondi. Un capovolgimento di fronte degno da manuali del calcio. Clicca su play per vedere il video della sintesi: