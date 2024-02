Prima rinnovi, poi cali. La truppa degli over 30 dai costi poco digeribili

Ultime notizie Napoli - Le stagioni negative fanno uscire violentemente tutti i difetti, li mettono sotto la lente di ingrandimento delle ricerche di colpevoli. Le si sfrutta per puntare il dito, anche sui rinnovi contrattuali. Perchè poi è facile dire che dopo uno scudetto vinto ed un contratto firmato, le motivazioni possono comprensibilmente venir meno.

Più di un giocatore ha lasciato il Napoli dopo lo scudetto vinto, più di un giocatore lo lascerà la stagione dopo, più di un calciatore ha invece deciso di sposare la causa Napoli rinnovando il contratto, con relativo aumento, e poi in campo è incappato in qualche errore di troppo.

Nell’ultimo anno si sono meritati il rinnovo Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Escludendo quest’ultimo, nella prima parte della stagione nettamente il migliore, nessuno degli altri è riuscito a liberarsi dalle grinfie di un’annata decisamente negativa.

Cosa hanno in comune questi giocatori? L’età, tutti over 30 (Lobotka li farà a novembre). E quindi contratti onerosi firmati per mantenere in rosa una ossatura che ha avuto una parte enorme nello scudetto, ma che in fin dei conti rappresenteranno costi poco digeribili per chi è sempre stato attento ai conti.