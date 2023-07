Presentazione nuova maglia SSC Napoli, seguila su CalcioNapoli24 dalle 15 | DIRETTA VIDEO

Napoli - Presentazione nuova maglia Napoli, manca sempre meno allo svelamento delle nuove divise di gioco della SSC Napoli. Oggi alle ore 15:00 avverrà la presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli azzurra con lo Scudetto cucito sul petto.

Dopo tantissimi anni la Lete ecco che arriva la maglia Napoli MSC che sarà nuovo sponsor per la nuova maglia Napoli 2024, che accompagnerà gli azzurri in questa nuova stagione con al comando il nuovo allenatore Rudi Garcia dopo l'addio di Spalletti. Per la presentazione nuova maglia Napoli ci sarà anche Aurelio De Laurentiis a bordo della

Nuova maglia Napoli 2023 24. Dalle ore 15 vi proporremo la diretta testuale e video della presentazione della nuova maglia della SSC Napoli. Perché i tifosi non vedono l'ora di poter vedere la nuova maglia Napoli con Scudetto che quest'anno apparirà sulla divisa dopo la vittoria dello scorso anno.

Maglia Napoli 2024 - Intanto, sui social in queste ore stanno circolando tre foto della prima, seconda e terza divisa della squadra di Garcia. Ci limitiamo a descrivere queste immagini, anche perché non si sa se siano queste o meno le reali magliette che il Napoli presenterà poi lunedì pomeriggio.

Per quanto riguarda la prima, (di cui è possibile vedere un render creato al pc in allegato) spiccano i richiami al tricolore sul colletto e sulle maniche, così come lo Scudetto cucito al centro del petto. La scritta MSC è in bianco, e la maglia ha un colore azzurro molto tenue.

Maglia Napoli scudetto - Per quanto riguarda la seconda (anche di questa c'è un render in allegato), è bianca con uno sfondo raffigurante lo skyline di Napoli e del Vesuvio.

La terza è invece grigio scura con dei richiami tribali verdi sulle maniche e sul colletto.

Dove vedere la presentazione della nuova maglia del Napoli

Ma dove vedere la presentazione della nuova maglia del Napoli?

Video presentazione maglia Napoli. Appuntamento presso una meravigliosa nave da crociera MSC in vista della nuova partnership. Si tratta più esattamente della strepitosa e colossale World Europa e l’appuntamento è previsto il 10 luglio alle 15.00. Presente all’appuntamento anche il presidente Aurelio De Laurentiis. L'evento sarà aperto solo alla stampa. CalcioNapoli24.it ovviamente ve lo racconterà in diretta.