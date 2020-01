"Parole assurde di Sarri, siamo indignati!": tifosi Juve furiosi dopo la sconfitta col Napoli [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Tifosi Juve furiosi con Sarri per le parole del mister dei bianconeri dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli. A far arrabbiare i sostenitori juventini sono state le dichiarazioin di Sarri ai microfoni di Sky in merito ai giocatori del Napoli:

"Ritorno a Napoli? Prevale la gara estraniandosi da tutto e tutti, Napoli per me rappresenta una tappa fondamentale: è sempre emozionante e bello ritornarci. Come contro la Lazio abbiamo fatto una gara di scarsa energia emotiva, quando sei così poi vengono a catena problemi. Non mi dà fastidio perdere a Napoli, se proprio devo perdere lo faccio qui: spero si tolgano dai problemi. Avrei preferito iniziassero dalla prossima (ride ndr)"

In allegato il video della reazione di un tifoso juventino su Youtube che attacca Sarri per queste dichiarazioni: