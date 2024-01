Nigeria ai quarti di finale della Coppa d’Africa, Camerun a casa. Victor Osimhen ha dunque avuto la meglio su Frank Anguissa nel derby tutto napoletano andato in scena ieri sera. E tra i due c’è stato anche uno splendido abbraccio con l’attaccante che in particolare ha rincuorato il compagno di squadra per l’eliminazione dalla competizione continentale.