Napoli Calcio - Non rigore ma addirittura fallo in attacco di Kvaratskhelia. E’ stato questo il verdetto di Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ieri negli studi dell’emittente per Napoli-Cremonese.

Rigore Kvaratskhelia, l'assurda moviola di Marelli

Un’uscita sorprendente che ha innescato le risate stesso degli ospiti presenti. Nessuno, infatti, era d'accordo con l'affermazione ma tutti optavano per un tiro dagli 11 metri per fallo sull'attaccante georgiano. Clicca sul play in basso per vedere.