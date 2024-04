Clamoroso all’U-Power nel secondo tempo di Monza-Napoli: dall’1-0 iniziale gli azzurri trovano prima il pareggio, poi il sorpasso e poi anche il 3-1 con Zielinski al 61esimo. Esattamente un minuto dopo, però, Colpani trova l’immediato goal che accorcia le distanze incredibilmente. Emblematica la reazione di Zielinski al momento della rete che non è passata inosservata in diretta: il polacco, sconfortato e incredulo, si inginocchia e si dispera. Clicca sulle immagini in allegato per vedere.