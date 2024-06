Mazzocchi show, super preparazione e i tifosi apprezzano: "Con Conte sarai un mostro" | VIDEO

Ultimissime Calcio Napoli - Pasquale Mazzocchi, napoletano doc approdato a gennaio dalla Salernitana, è stato uno dei pochi a salvarsi nell'annata terribile del Napoli. E ci sono grandi premesse per l'esterno anche in vista della prossima stagione.

Mazzocchi si prepara al meglio per il Napoli di Conte

Il giocatore ha infatti postato delle immagini della sua preparazione fisica in vista dei ritiri prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro e i tifosi via Instagram apprezzano. "E' questa la grinta che serve nel Napoli"; oppure "Con Conte diventerai un mostro" i pareri più diffusi.