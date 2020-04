Mariglianese, Gaetano sulla Primavera del Napoli: "La mia fu tra le più forti. Saurini pensava solo a far goal. Sul mio ruolo..."

Notizie calcio Napoli - Felice Gaetano, centrocampista della Mariglianese, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Possiamo dire che la tua Pri mavera, quella del 2012 con Saurini in panchina, è stata tra le più forti degli ultimi anni? “Sì, assolutamente. Insieme al gruppo dei '94, la mia fu una delle Primavera più forti che ci sia stata a Napoli”.

Che allenatore è Gianpaolo Saurini? “Ci aiutava molto a livello umano, ma anche sportivo e calcistico. Era uno a cui piaceva molto vincere la partita, lui lavorava molto sulla fase offensiva. Poca, pochissima tattica, pr lui l'importante era solo far goal”.

Sei nato per indossare la maglia numero 10, col tempo il tuo ruolo è cambiato? “Ultimamente il 10 gioca o dietro le punte o sull'esterno ed è rimasto quello il mio ruolo. Durante le esperienze fatte nelle serie minori ho imparato anche a giocare davanti la difesa. Ho imparato a recuperare il pallone, anche se da piccolo, ai tempi di mister Sorano, giocavo proprio lì, davanti la difesa con Palmiero e Romano. Quando arrivò Nicola Liguori a Napoli il centrocampo cambiò, lui voleva una linea più mobile e sci scambiavamo spesso posizione. Ho concluso con Saurini giocando o come esterno o come punta centrale”.