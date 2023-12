In occasione del 64esimo anniversario dello stadio ex San Paolo, abbiamo ripercorso la storia del luogo dove i tifosi hanno pianto e gioito. In questi giorni si sta parlando molto dei dibattiti tra la società partenopea e il consiglio comunale. Alla fine del video vi chiediamo di scriverci qual è il vostro stadio ideale (chissà che non lo realizzino!).

Intanto però, mettetevi comodi e godetevi la storia dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Guarda il video su CalcioNapoli24.