La Fifa cambia il Var: ecco come diventerà

Ultimissime calcio - La prossima tappa nell’evoluzione del Var è il “Var-light”, il Var leggero, ovvero un sistema più accurato che permette la rilevazione in tempo reale del fuorigioco. Ci sta lavorando il dipartimento “Tecnology Innovation” della Fifa, che - quando tutto sarà definito - procederà con le prime sperimentazioni nelle leghe minori: l’eventuale introduzione del “Var-light” nei top 5 campionati d’Europa procederà quindi per gradi.

Var-Light, di cosa si tratta

Spieghiamo di cosa si tratta: oggi la linea del fuorigioco viene rilevata ad episodio avvenuto, con tempi che non consentono di interrompere immediatamente lo sviluppo del gioco. Scena a cui tutti siamo abituati: si fa proseguire l’azione, salvo poi interromperla. Rendere più precisa la rilevazione e di conseguenza eliminare o accorciare questa “bolla temporale” è un obiettivo della Fifa. Con il Var-light la rilevazione automatica andrebbe a creare una linea perenne, il tempo di rilevazione nella “Var-room” diventerebbe minimo, la chiamata del guardalinee arriverebbe praticamente subito e non ci sarebbe più bisogno di far andare avanti l’azione. Più rapidità e più efficienza, dunque. Di questo si è discusso nel recente workshop Fifa a Zeist - nel centro che è l’equivalente della nostra Coverciano - in Olanda, esattamente come si sta lavorando per rendere il Var accessibile a un numero sempre maggiore di federazioni che oggi - per budget ridotti, risorse umane insufficienti o copertura televisiva esigua - non possono utilizzare in pieno lo strumento tecnologico che da un paio d’anni sta cambiando pelle al calcio. Questi - che riguardano il Var - sono i territori di lavoro principali sui quali si sta muovendo la Fifa.