L'unico errore commesso dal Napoli (ammesso dagli stessi protagonisti)

Le scelte possono decidere una stagione, una partita, una giocata. Questione di timing, poi come va va. Al Napoli è andata benissimo finora, sotto qualsiasi punto di vista che riguardi la Serie A oppure la Champions League (non la Coppa Italia, per carità). Volendo trovare un piccolo dettaglio ‘sbagliato’ nella stagione del Napoli, si potrebbe indicare il reparto dei portieri. Lì dove è in dirittura d’arrivo Pierluigi Gollini, in prestito dall’Atalanta via Fiorentina, e dove è in partenza Salvatore Sirigu.

Qual è il dettaglio andato nel verso non esatto? Non la speranza di creare un ticket Europeo tra Meret e Sirigu, che hanno condiviso la panchina di Wembley alle spalle di Donnarumma, ma la gestione già in estate ha attraversato momenti caotici. Da Keylor Navas a Kepa, passando per un Alex Meret richiamato in fretta e furia nonostante un virtuale accordo con lo Spezia. Strani i casi della vita, no?

Se proprio volessimo trovare una mossa sbagliata, è stato l’andirivieni tra i pali del Napoli. Spiegato nelle scorse settimane da Andrea Pastorello, che con il fratello Federico gestisce proprio Meret:

“Abbiamo un po' sfruttato l'errore commesso dal Napoli. Hanno fatto un po' di confusione questa estate, se ne sono resi anche conto. Hanno rinnegato e poi ritrattato, ma appena finito il mercato abbiamo mantenuto la parola data. […] Avete un portiere fortissimo, ci avete investito tanto, ma perché dovete andare alla ricerca di un altro portiere? Poi se arriva Keylor Navas tanto di cappello, ma si tutti gli altri nomi che circolavano non capivamo. […] Si sono susseguite tutta una serie di notizie che ci hanno fatto un attimo riflettere. Ecco quindi a un certo punto la possibilità Spezia: parlandone oggi, vedendolo titolare della squadra prima in classifica che ha vinto il suo girone di Champions davanti al Liverpool, suona un po' strano il fatto che potesse finire allo Spezia, però in quel momento lì i segnali che avevamo da parte della società non erano chiari. [….] Una situazione che è cambiata solo a fine mercato, a quel punto siamo tornati a discutere del rinnovo del contratto. Con questo rinnovo abbiamo permesso al club di restare tranquillo, dopodiché verso la fine della stagione ci risiederemo di nuovo attorno a un tavolo per discutere di un nuovo rinnovo del contratto"

Dopo Sirigu, alle sue spalle si siederà Pierluigi Gollini. Che vorrà riprendersi, certo, ma alle spalle di questo Meret - tornato ai fasti che convinsero il Napoli a spendere 26 milioni di euro dopo sole 13 partite alla SPAL - appare difficile. Col senno di poi, la situazione dei portieri del Napoli sembra più il meme del domino: dall’infortunio di Meret al primo allenamento alla titolarità indiscussa al termine di una estate movimentatissima, ed in mezzo di tutto e di più. La gestione contrattuale dell’estremo difensore, forse, l’unico neo - a cui si è poi rimediato, dopotutto.

