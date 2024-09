L'ultimo assist sull'asse Osimhen-Kvaratskhelia (e c'entrano i soldi)

Calciomercato SSC Napoli - Una volta ceduto Osimhen, e una volta dribblato il pericolo concreto di uno stipendio da 11 milioni ormai insostenibile anche per la Premier, il Napoli potrà dedicarsi con l’animo più lieve e le braccia più forti al rinnovo di Kvaratskhelia. Ne parla il Corriere dello Sport.

Volendo andare giù di romanzo e romantico, verrebbe quasi da dire che l’ultimo regalo di Osimhen prima di partire per la Turchia è stato per Kvaratskhelia:

"Victor di certo non lo sa, non è tenuto a saperlo e neanche a pensarlo, ma certe narrazioni diventano più affascinanti con retroscena scavati in una vecchia amicizia e in tanti ricordi di gol e assist ricamati nello scudetto. Già: tante volte Khvicha ha spedito in porta Osimhen e questa volta, invece, l’assist no-look lo ha fatto il bomber. Attraverso il mercato. Con l’aiuto del Galatasaray"