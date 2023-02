L'esultanza di Raspadori è la sintesi del Napoli di Spalletti | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Bellissima davvero l'esultanza di Giacomo Raspadori quando si sblocca Spezia-Napoli. È la sintesi del Napoli di Luciano Spalletti: la panchina ha esultato quanto gli azzurri in campo, al rigore siglato da Kvaratskhelia che ha messo in discesa la complessa gara allo stadio Picco.

E l'esultanza di Giacomo Raspadori, che si lancia in campo per far festa, prima di abbracciare anche i suoi compagni e lo staff posizionato a bordo campo, è il più limpido esempio del gruppo, dell'obiettivo unico di tutti: vincere, non importa chi sia il protagonista di giornata. Tra l'altro proprio Raspadori, nonostante il riscaldamento, è poi rimasto in panchina, senza subentrare nella ripresa.

