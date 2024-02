Kvaratskhelia è peggiorato, anzi no. Il problema di Khvicha quest'anno è altrove

Ultime notizie Napoli - La potenza è nulla senza controllo, raccontava una famosa pubblicità. Khvicha Kvaratskhelia è un calciatore ricco di talento, ma non è possibile poter giocare in uno contro undici. E non è nemmeno facile dare l’idea, a chi guarda la partita, che i dati siano tutto sommato gli stessi. Una cosa è dribblare a 50 metri dalla porta, un’altra è farlo alla metà della distanza. In una posizione leggermente più arretrata ed un pizzico più centrale, tale da potersi esprimere diversamente, certe volte ingrigendosi e finendo a testa bassa in panchina.

di Claudio Russo (@claudioruss)

A livello realizzativo la stagione di Kvaratskhelia è negativa, perchè i sei gol ed i cinque assist in trenta presenze tra Serie A e Champions sono un terzo del rendimento della scorsa stagione, con 14 gol e 17 assist. Però gli altri dati ricavati da FbRef - parametrati sui 90 minuti - dicono altro: la pericolosità offensiva, tra Expected Goals ed Expected Assist, sale dallo 0,51 allo 0,59. Vista la qualità delle conclusioni, Kvara è di quasi due gol sotto il rendimento previsto (7,8 expected goal, segnati 6). Khvicha tira di più (3,93 tiri totali contro 2,96, 1,29 nello specchio contro gli 1,07 dello scorso anno). A peggiorare è la percentuale di precisione, perchè si scende dal 36,1 al 32,9%.

Ricordate le linee strette e le distanza della squadra di Spalletti? A beneficiarne erano anche i passaggi di Kvaratskhelia: il numero medio è uguale (32,1 su 40,6 tentativi, 79,2%; quest’anno è 32 su 39,9, 80,3%), ma sono diminuiti i passaggi entro i 4 metri di distanza (da 20,4 a 18 a partita), mentre sono aumentati quelli dai 4 ai 15 metri (da 8,04 a 9,85) e quelli dai 15 metri a salire (da 2,25 a 3,18). A mancare sono i filtranti, i passaggi completi inviati attraverso i difensori in uno spazio aperto: 14 lo scorso anno, solo 3 nel 2023-24.

E come creazioni di gol e tiri? Le azioni offensive che portano direttamente a un tiro, come passaggi, prese di possesso palla e falli subiti, in media, sono le stesse (4,86 e 4,82). Il problema sono i gol che ne scaturiscono, crollati da 0,86 a 0,35. Su questa cifra influiscono anche i tocchi di palla: nel 2022-23 il 63,1 dei suoi tocchi/partita avvenivano nella trequarti offensiva, oggi sono poco più del 56%.

Si dirà: non dribbla più. Non è così: i dati di WhoScored evidenziano in Serie A un aumento di una serie di statistiche offensive (dribbling riusciti da 2,2 a 3; dribbling tentati da 5,9 a 7,4; tiri a partita da 2,5 a 3,4; passaggi chiave da 1,6 a 1,7; falli subiti da 1,3 a 2,6). Il problema di Khvicha Kvaratskhelia è da riscontrare in altri ambiti:

la posizione media è più arretrata (si corre di più, si perde efficacia)

l’apporto dei compagni di squadra è differente

le marcature sono più asfissianti

Tutte queste piccole cose, tralasciando l’extracampo contrattuale, portano a prestazioni che tirano meno l’occhio, che fanno propendere alle sostituzioni, alla delusione che traspare dai gesti e dagli occhi del georgiano.