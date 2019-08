Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - James Rodriguez si allena con il Real Madrid. Il trequartista colombiano conteso tra Napoli e Atletico Madrid sul mercato, sta continuando i suoi allenamenti a disposizione di Zinedine Zidane. In queste immagini postate da Marcelo su Instagram, si vede come James sia sorridente e felice mentre entra all'interno del centro sportivo di Valdebebas, venendo accolto alla grande da Marcelo. Clicca su play per guardare il video: