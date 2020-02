Ischia riscopre il calcio illustrato: convegno-evento all’Antoniana, presente anche Taglialatela [FOTO]

Come è cambiato il modo di vedere e raccontare lo sport più amato dagli italiani? La tecnologia sempre più pervasiva e la diffusione delle pay-tv hanno profondamente modificato la fruizione del calcio. Che oggi si racconta, riannodando il filo di una memoria ultrasecolare, attraverso le più belle illustrazioni dei moviolisti italiani, gli illustratori chiamati da magazine e quotidiani a rappresentare gol e azioni attraverso il proprio talento e la propria matite, quando – nell’era pre Youtube e Sky - rivedere le azioni su carta stampata aiutava a fissarle con ancora maggiore suggestione nell’immaginario collettivo.

Un evento unico nel panorama nazionale prende forma a Ischia, alla Biblioteca Antoniana, sabato 1 febbraio alle 18.00 (ingresso gratuito): si chiama “Il calcio illustrato. Dalle moviole illustrate alla tecnologia: un racconto lungo un secolo”, la conferenza-mostra che, nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della biblioteca, si articolerà in un dibattito moderato dal giornalista Pasquale Raicaldo con due grandi illustratori, Enzo Troiano e Stefano Impedovo, il giornalista sportivo Rai Gianfranco Coppola e l’indimenticato portiere del Napoli, Pino Taglialatela. «Attraverso un tema trasversale, come lo sviluppo dell'illustrazione a servizio del calcio nella sua evoluzione nel tempo, la biblioteca Antoniana mira ad intercettare specifiche categorie di utenti potenziali. Un lavoro avviato con la rassegna Nuvole sull'isola che ha interessato, non soltanto cultori del fumetto, ma anche tantissimi studenti di grafica, artisti e appassionati. Un progetto quello di nuvole che si è innestato in una serie di incontri in biblioteca con le società sportive dalle quali ho tratto spunto per una evoluzione in questo senso .Dalla condivisione con Enzo Troiano poi si è giunti all'organizzazione di un evento unico nel suo genere». Così la direttrice dell’Antoniana, la dott.ssa Lucia Annicelli.

Nel corso dell’evento saranno mostrate alcune delle più straordinarie illustrazioni pubblicate dagli anni ’70 alla fine degli anni ’90 dallo storico “Guerin Sportivo” e dai quotidiani a tiratura nazionale. Insieme ai lavori di Troiano e Impedovo anche quelli di Franco Bochicchio, che ha collaborato come illustratore con riviste e quotidiani sportivi italiani (Guerin Sportivo, Tuttosport) e società di calcio (Inter, Juventus, Torino), ottenendo a Milano, nel 1994, il riconoscimento quale miglior disegnatore italiano nel settore sportivo. Ha inoltre illustrato la storia della Nazionale di calcio, esposta presso il Museo della Nazionale a Coverciano.

«Lontano dalla dittatura delle televisioni trovò spazio, per una lunga stagione, un originale e stimolante intreccio tra sport e arte», ricorda Enzo Troiano, la cui carriera artistica è iniziata proprio attraverso le caricature dedicate ai grandi personaggi del mondo del calcio. «Come nascevano i gol disegnati per la moviola del Guerin? Li sceglievo io – spiega Stefano Impedovo – e usavo il videoregistratore per verificare l'esatta posizione dei giocatori. Oggi la televisione ha fatto perdere il piacere dell'estemporaneità, tutto viene rivisto alla moviola più di una volta».