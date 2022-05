Il 'tiraggiro' insospettabile di De Laurentiis

Mentre il campionato sta per finire Aurelio De Laurentiis trascina nel suo «magico» mondo, in cui, proiettandosi con lucidità, sembra sia tutto a posto e però niente in ordine. Inizia così il focus del Corriere dello Sport soprattutto sulle parole riguardanti il capitano Lorenzo Insigne, all’ultima partita casalinga in maglia Napoli.

«Chi ama il Napoli e un calciatore ch’è stato fedele per tutti questi anni non può che venire allo stadio. E poi, mai dire mai: se Insigne non si dovesse trovare bene in Canada, qua deve tornare. Lo accoglieremo a braccia aperte»

Insigne all’ultima in maglia Napoli al Maradona

Come raccontato dal quotidiano se Insigne dovesse trovarsi male in Canada troverebbe chi lo accoglierebbe a braccia aperte, le stesse che lo hanno liberato a gennaio:

“Siamo ai saluti, si direbbe ai titoli di coda, e dopo dodici anni, Lorenzo Insigne uscirà dallo stadio che gli è appartenuto, ch’è stato suo come pochi altri: sarà un distacco anche doloroso, dal punto di vista emozionale, l’inevitabile conseguenza di una rapporto nelle ultime stagioni frastagliato nel quale Adl ci infila un «tiraggiro» insospettabile, visto l’epilogo di una trattativa che si è chiusa in anticipo ed ha trascinato al divorzio. Ma diventerà anche un momento emozionante”

