Notizie Calcio Napoli - Anche il Santos di Pelè celebra Diego Armando Maradona. E lo fa in una maniera non indifferente: realizzando un murales momentaneo del Pibe de oro accanto agli idoli Pelè e Pepe all'esterno del centro sportivo. L'opera, realizzata dall'artista Paulo Cosentino e ultimata nella giornata odierna, resterà al muro per circa un mese.