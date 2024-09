Notizie Calcio Napoli - Nuovo murale azzurro in città in queste ore, dedicato questa volta a un giocatore giunto in maglia partenopea da poco ma che ha meritato tale tributo trattandosi di un napoletano che ha raggiunto il sogno della sua vita. Si tratta di Pasquale Mazzocchi e il fratello ha fatto visita alla meravigliosa opera in queste ore.