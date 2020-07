Il commento della SSC Napoli: "Discorso Champions virtualmente chiuso"

Serie A - La SSC Napoli commenta così sul proprio sito ufficiale la sconfitta per 2-0 contro l'Atalanta:

"L'Atalanta batte il Napoli 2-0 e chiude virtualmente il discorso Champions. Gli azzurri giocano con autorevolezza e intensità per l'intero primo tempo, allorquando tengono la Dea chiusa dietro cercando con costanza la manovra avvolgente. Ritmo alto e lotta palla su palla con supremazia di campo napoletana. Poi l'Atalanta la sblocca ad inizio ripresa con Pasalic. Di lì la sfida cambia direzione e inerzia. Poco prima dell'ora arriva il secondo gol di Gosens che mette un mattone sul match. Il Napoli non si arrende, è vivo fino alla fine ma non arriva il lampo di luce per riaprire lo scenario. La Dea prosegue spedita la sua marcia. Il Napoli potrà riprendere subito il proprio cammino domenica al San Paolo contro la Roma..."