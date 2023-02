I record di Kvaratskhelia: è il più giovane dell'elite d'Europa con almeno 10 gol e 10 assist

Khvicha Kvaratskhelia è la stella più giovane dell'elite del calcio europeo a essere andato in doppia cifra di gol e assist: 10 gol e 12 assist finora in tutte le competizioni. Ed è l’oggetto del focus del Corriere dello Sport.

I record di Kvaratskhelia

Davanti a lui Haaland, Mbappé, Neymar, Messi, Salah, Lewandowski, Kane, Rashford, Musiala e Kolo Muani.

Nella lista che riguarda il valore complessivo, cioè la somma di gol e assist, Kvara occupa l'undicesimo posto, però se isoliamo quelli che hanno raggiunto la doppia cifra in entrambe le specialità è quarto alle spalle di Neymar, Messi e Kolo Muani (il quinto è Gnabry).

10 gol e 12 assist in 22 partite (8 e 9 in campionato, 1 e 3 in Champions). Valore assoluto: 22. Davanti a lui ci sono Haaland (31 gol e 3 assist); Neymar (17-14) e Messi (15-14); Lewandowski (23-5). Osimhen è a quota 20 (17 gol e 3 assist coppe comprese).

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli