Juve-Napoli 0-0 ma a prescindere gara pazzesco di Scott McTominay destinato ad avere un ruolo centrale nella squadra di Antonio Conte. Fisicità e qualità che hanno fatto la differenza sia in termini soprattutto offensivi che di contenimento.

La giocata da urlo di McTominay in Juve-Napoli

Tra le varie, però, spicca una giocata da urlo al 19esimo spalle alla porta: ovvero colpo a volo per Matteo Politano su rimessa di Alex Meret. Una gemma. Clicca in allegato per vedere la fotosequenza.