Fischiare Di Lorenzo è il compendio della delusione di un'intera stagione

Minuto 85, cambio per Francesco Calzona: a far posto a Pasquale Mazzocchi è Giovanni Di Lorenzo. E per il capitano del Napoli, all’uscita dal campo, dagli spalti arrivano fischi. Fischi di delusione, per il capitano come per il resto della squadra - autori tutti di una stagione nettamente sotto livello -, perchè quella fascia è simbolo rappresentativo e prenderla di mira equivale a prendere di mira tutti i calciatori, ai quali le due curve del Maradona hanno dedicato striscioni amari per ricordare una stagione da dimenticare.

Fischi Di Lorenzo in Napoli-Lecce

I fischi a Giovanni Di Lorenzo sono stati fischi di delusione, nuda, pura e cruda. Se legati anche alle ultime vicende, con le notizie di una possibile rottura con il Napoli e conseguente addio da concretizzare, è tutto da vedere. Restano i fischi, una fascia che passa di mano, una stagione da dimenticare. Per Di Lorenzo, per i suoi compagni, per tutta la SSC Napoli. Fischiare il capitano racchiude tutto al suo interno.