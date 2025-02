Fiorentina-Inter 3-0! Colpaccio viola al Franchi, il Napoli resta da solo in vetta | FOTO

Ultim'ora Serie A: Fiorentina-Inter 2-0! Sotto gli occhi di Luciano Spalletti in tribuna, la Viola batte i nerazzurri e fa un enorme favore al Napoli che resta capolista isolata in Serie A. La squadra di Antonio Conte guida la classifica con 54 punti totali, mentre gli interisti restano a quota 51 in attesa dello scontro diretto del prossimo 2 marzo.

Ma prima di arrivare del match del Maradona, proprio nella settimana di Lazio-Napoli, gli uomini di Simone Inzaghi saranno chiamati a bollente Juventus-Inter. Questo weekend invece vedrà Napoli-Udinese da una parte e Inter-Fiorentina dall'altra per la rivincita in pochi giorni.

Fiorentina-Inter 2-0, Napoli primo in classifica in Serie A!

A decidere stasera, intanto, sono state le reti di Ranieri al 60esimo e di Kean al 68esimo dopo lo spavento con la rete di Carlos Augusto annullata per fuorigioco al 30esimo. Brutta battuta d'arresto per l'Inter dopo il pari nel derby.

Tre punti pesantissimi invece per la Fiorentina e serata speciale per il tecnico napoletano Raffaele Palladino: Napoli al primo posto e la sua squadra in piena zona Champions al 4° posto con 42 punti.