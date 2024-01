Espulsione Simeone, polemiche per il gesto di Lautaro al momento del rosso | FOTO

Non si placano le polemiche post Supercoppa all’indomani di Napoli-Inter, con gli azzurri che recriminano in generale per la gestione infelice dell’arbitro Antonio Rapuano e soprattutto l’espulsione di Giovanni Simeone viziata da un primo giallo probabilmente ingiusto.

Supercoppa Napoli-Inter, il gesto di Lautaro al rosso a Simeone

A indispettire ancor di più i tifosi partenopei in queste ore è una scena che riguarda Lautaro Martinez al momento del rosso al Cholito: l’attaccante argentino, capitano dei nerazzurri, applaude infatti il direttore di gara con convinzione in quei secondi. Un gesto considerato poco sportivo soprattutto per la fascia portata al braccio.