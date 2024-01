Espulsione Simeone, la reazione dell'argentino dopo il rosso di Rapuano: spunta il retroscena

Notizie calcio. L'espulsione di Simeone ha sicuramente cambiato il volto di Napoli-Inter di Supercoppa. Ad inizio ripresa l'arbitro Rapuano ha deciso di cambiare il metro arbitrale, estraendo due amminizioni nel giro di pochi minuti contro l'argentino e lasciando gli azzurri in inferiorità numerica per tutta la ripresa.

Dell'episodio ne ha parlato anche l'edizione odierna de Il Mattino, riportando la reazione avuta da Simeone dopo la scelta di Rapuano:

Il Cholito è fatto così: si danna l’anima in campo e si butterebbe anche nel fuoco se fosse necessario per recuperare un pallone vagante. Si batte e si sbatte. E anche contro l’Inter stava facendo il diavolo a quattro per dare fastidio, mettere pressione, far saltare gli schemi. Ma quando al 60’ si è visto sventolare il cartellino rosso davanti agli occhi (sarà squalificato anche per la gara di domenica sera all’Olimpico contro la Lazio) l’argentino si è visto crollare il mondo addosso.