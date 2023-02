Napoli Calcio - Brividi per gli azzurri dopo Spezia-Napoli. Malgrado il divieto per le trasferte, è seguita una maxi festa partenopea per la squadra di Spalletti momentamenamente a +16 grazie al 3-0 del Picco. Maxi accoglienza per il gruppo all'aeroporto di Pisa per il rientro a Napoli.

Clicca sul play in basso per vedere le immagini.