Disastro Napoli, superato il record negativo di punti in Serie A alla 16° giornata

Ottava partita di fila in campionato senza vittorie per il Napoli. Continua la crisi nera della SSC Napoli. La sconfitta contro il Parma allo stadio San Paolo per 1-2 condanna la squadra azzurra in classifica. Gli azzurri, dopo le gare di domani, potrebbero trovarsi a -11 dal quarto posto, al momento unico obiettivo della squadra di Aurelio De Laurentiis.

Con la sconfitta di questa sera, il Napoli ha totalizzato 21 punti in 16 giornate, superando il record negativo del Napoli 2007-2008 al primo anno in Serie A di De Laurentiis quando la squadra allenata da Edy Reja totalizzò in quell'occasione 22 punti in 16 giornate, ma si trattava di una rosa appena salita nella massima serie in quel caso, che aveva ben altri giocatori tra le sue fila. Fino ad ora il rendimento della squadra è inferiore anche a quello del Napoli 2009-2010 dove De Laurentiis esonerò Donadoni per far subentrare Mazzarri, dove il Napoli alla 15° giornata aveva già totalizzato 24 punti.