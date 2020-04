Di Napoli sul calcioscommesse: "Mi squalificarono, ma poi fui assolto! Non avrei mai tradito il mondo ultrà". Poi aggiunge: "Farò la faccia tosta per vedere De Zerbi dal vivo"

Notizie calcio Napoli - Arturo Di Napoli, ex attaccante di Napoli e Messina, ha rilasciato una lunga intervista a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Cosa mi racconti del tuo periodo nero, quello della squalifica per calcio scommesse? “Presi la squalifica per scommesse, ma poi sono stato assolto. Il pm mi ha chiesto l'assoluzione e questa è la mia più grande rivincita. La mia carriera era finalmente salva, le persone che m'hanno conosciuto non si erano sbagliate. Questa è stata una grande vittoria anche se ho sofferto tanto. Questo episodio mi ha segnato parecchio e non volevo più saperne del calcio. Ho subito un'ingiustizia, ma il calcio è anche questo, però non voglio polemizzare. Ognuno fa il proprio lavoro e prova a farlo nel miglior modo, ma è possibile anche sbagliare. Ora sono fuori, ma ho battagliato, mi sono concentrato a dimostrare che posso fare serate e e facevo tante, ma non ho mai tradito coloro che io rispetto più di ogni presidente e ogni calciatore, che sono i tifosi. Non tradirò mai il popolo ultrà”.