Di Lorenzo-Juve, Criscitiello contro ADL: "Comportamento corretto di Giuffredi, ha portato i soldi" | VIDEO

Calciomercato Napoli, GIovanni Di Lorenzo va comunque verso la Juventus. Nonostante l'arrivo di Antonio Conte. Ma Michele Criscitiello è a favore del suo procuratore come detto chiaramete in diretta.

Di Lorenzo-Juve, Criscitiello contro De Laurentiis

Di Lorenzo ha dichiarato che alla fine vuole andare alla Juventus, ok non tramite la sua voce ma quella dell'agente e tu come pensi di trattenerlo? Mi dispiace dirlo ma ha ragione Giuffredi: ADL non può svegliarsi la mattina e dire una cosa e poi fare il contrario. "Se portano i soldi sono tutti cedibili". De Laurentiis lo ha detto e Giuffredi, che fa il procuratore, lo ha fatto: ha portato 20 milioni e non puoi rimangiarti la parola. Non puoi farlo ora che è arrivato Conte, ti stai rivalutando e vuoi sistemare le cose".