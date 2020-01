Ultimissime calcio Napoli - Ennesima sconfitta per la SSC Napoli che resta ferma a 24 punti con un Gattuso che ha totalizzato 4 sconfitte in 5 gare da allenatore del Napoli. A fine gara, quando mancavano pochi minuti al fischio finale, i tifosi del Napoli hanno fatto esplodere la loro rabbia urlando insulti nei confronti del presidente De Laurentiis. Clicca su play per guardare il video: