Hamed Junior Traore è ufficialmente entrato a far parte della squadra del Napoli. La sua storia comincia dalla Costa d'Avorio e prosegue a Parma dove inizia a giocare a calcio. Tra accuse di fasificazione di documenti e un ricovero causato dalla malaria, il giocatore ivoriano si è fatto riconoscere per le sue abilità. Ripercorriamo insieme la sua storia fino all'incontro con Aurelio De Laurentiis e gli azzurri di Mazzarri. Clicca su play per guardare il video: