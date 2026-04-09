Contro il Parma il Napoli ha l'opportunità di avvicinare un record dell'era Conte

Zoom  
Contro il Parma il Napoli ha l'opportunità di avvicinare un record dell'era Conte

Parma-Napoli, possibile record per Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Il percorso recente del Napoli si sta progressivamente configurando come una traiettoria di consolidamento non soltanto tecnico, ma anche simbolico. 

Dopo aver metabolizzato le difficoltà iniziali lontano da Fuorigrotta, la squadra guidata da Antonio Conte ha intrapreso una fase di riappropriazione della propria identità competitiva, traducendo la reazione in risultati concreti: il successo contro l’Hellas Verona al Bentegodi e quello contro il Torino hanno ristabilito un equilibrio tra prestazione e rendimento.

Parma-Napoli, record dell'era Conte nel mirino

Ora, all’orizzonte, si profila una sfida che trascende il semplice valore dei tre punti. Contro il Parma, il Napoli ha l’opportunità di completare un trittico di vittorie che assumerebbe una valenza sistemica: sei successi consecutivi in campionato rappresenterebbero non solo un indicatore di continuità, ma anche un avvicinamento tangibile al picco raggiunto nella prima annata dell’era Conte, quando la squadra toccò quota sette tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Se il rendimento casalingo ha già assunto contorni d’eccellenza — con una striscia d’imbattibilità di 26 partite, la più lunga nei cinque principali campionati europei — è in trasferta che si gioca una partita nella partita. Il Napoli, infatti, non è ancora riuscito a infilare tre vittorie consecutive lontano dal Maradona in questa stagione, fermandosi sempre a due successi di fila (come nelle sequenze contro Sassuolo-Fiorentina e Cremonese-Lazio). Il confronto con la squadra del primo scudetto di Diego Maradona, già eguagliata per numero di vittorie stagionali (15), aggiunge ulteriore profondità storica a questa rincorsa.

A completare il quadro emerge un dato difensivo di assoluto rilievo: i clean sheet consecutivi contro Cagliari e Milan segnalano una ritrovata solidità strutturale. Un’eventuale terza gara senza subire reti costituirebbe un unicum stagionale, rafforzando l’idea di una squadra che sta evolvendo verso una forma di controllo più matura e consapevole delle partite.

In questo contesto, la trasferta contro il Parma si configura dunque come un crocevia significativo: non solo per allungare la serie positiva, ma per ridefinire i limiti stessi del Napoli di Conte, sospeso tra memoria storica e ambizione contemporanea.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    72

    31
    23
    3
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    65

    31
    20
    5
    6

  • logo MilanMilanCL

    63

    31
    18
    9
    4

  • logo ComoComoCL

    58

    31
    16
    10
    5

  • logo JuventusJuventusEL

    57

    31
    16
    9
    6

  • logo RomaRomaECL

    54

    31
    17
    3
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    53

    31
    14
    11
    6

  • logo BolognaBologna

    45

    31
    13
    6
    12

  • logo LazioLazio

    44

    31
    11
    11
    9
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    42

    31
    12
    6
    13
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    40

    31
    11
    7
    13
  • 12º

    logo TorinoTorino

    36

    31
    10
    6
    15
  • 13º

    logo ParmaParma

    35

    31
    8
    11
    12
  • 14º

    logo GenoaGenoa

    33

    31
    8
    9
    14
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    32

    31
    7
    11
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    30

    31
    7
    9
    15
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    27

    31
    6
    9
    16
  • 18º

    logo LecceLecceR

    27

    31
    7
    6
    18
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    31
    3
    9
    19
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    31
    2
    12
    17
Back To Top