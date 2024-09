Conte ricama il suo Napoli, ma non lo stravolge: McTominay ago della bilancia e il 4-5-1 'mascherato'

S'è parlato tanto di Scott McTominay, alla prima da titolare con la maglia azzurra e subito fra i migliori, nonostante il big match di Juventus-Napoli: lo scozzese è l'ago della bilancia che Conte ha usato per sorprendere Thiago Motta, riuscendoci soprattutto nel primo tempo. Partiamo dai numeri di Scott McTominay:

90' giocati per McTominay

17 passaggi riusciti, 81% di precisione passaggi

9 passaggi sulla trequarti riusciti

2 dribbling

1 tiro in porta

5 palle recuperate

Il Napoli di Conte contro la Juve: analisi tattica

Ottimi numeri per l'esordio di McTominay in una sfida delicata come Juventus-Napoli, ma è l'interpretazione del ruolo che è stato, e diventa, davvero decisivo per la squadra di Conte. Vi proponiamo una breve analisi tattica, sfruttando lo Sky Tech di Sky Calcio Club. Innanzitutto Conte non ha abbandonato ciò che ha fatto nelle prime giornate, anzi: soprattutto in fase difensiva, ci aveva già abituato a vedere due linee da quattro in fase di non possesso.

Il lavoro prosegue, ma con un McTominay in più: contro i bianconeri, l'allenatore poteva alternare il 4-4-2 con il 4-5-1 alzando in pressione, al fianco di Lukaku, una volta Anguissa e una volta (più spesso del camerunense) McTominay:

Sebbene lo 0-0 dica altro, in questo modo (e soprattutto per il futuro), Conte innalza la qualità dell'11 titolare, con McTominay schierato anziché Mazzocchi dal primo minuto. E se non cambia il modo di difendere, sempre compatti, coperti e con linee strette e corte, può cambiare e migliorare il modo di aggredire, partire in contropiede e andare all'attacco una volta recuperato il pallone, sfruttando la qualità dello scozzese. Probabilmente lo vedremo più chiaro nelle prossime gare, questo aspetto, intanto McTominay è l'uomo che contro la Juve veniva avvicinato a Lukaku nel pressing creando così un 4-4-2 in fase di non possesso:

L'ago della bilancia scozzese però all'occorrenza si stringe nel terzetto di centrocampo, trasformando il Napoli in un vero e proprio 4-5-1: un 4-5-1 'mascherato', che diventa 4-2-3-1 in fase di possesso con Kvara-McTominay-Politano alle spalle di Lukaku.

Partendo da questa posizione, McTominay ha innescato un paio di ripartenze davvero interessanti, oltre ad arrivare al tiro nel primo tempo: la ripresa è stata di gestione, ma il primo tempo di Juventus-Napoli lascia ben sperare. Conte ricama, rifinisce il suo Napoli. Non lo stravolge, come si vuole far credere. Ma la settimana tipo è un valido alleato per preparare al meglio ogni sfida, studiando l'avversario e apportando piccoli, ma decisivi, accorgimenti tattici. Partita-partita.

